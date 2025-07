Morre a cantora e empresária Preta Gil, aos 50 anos

Ela descobriu o câncer no intestino no início de 2023. O diagnóstico impediu que seu bloco de carnaval, o Bloco da Preta, saísse naquele ano. "Estive nos últimos seis dias internada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio, por conta de um desconforto que vinha sentindo e, graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino", disse, em janeiro daquele ano.

Ela passou por sessões de quimioterapia e em agosto foi submetida a uma cirurgia para a retirada do tumor, quando também removeu o útero para evitar metástase. Em dezembro do mesmo ano, celebrou o fim do tratamento.

No entanto, em agosto de 2024 a artista anunciou que voltou a se tratar, após descobrir a existência de novos tumores.

Nos EUA, ela continuou seu tratamento contra o câncer através de terapias experimentais.

Filha do cantor Gilberto Gil com Sandra Gadelha, Preta Maria Gadelha Gil Moreira faria 51 anos em poucos dias, em 8 de agosto. Ela deixa um filho, Francisco Gil, e a neta, Sol de Maria.

Dona de uma risada contagiante e um talento que trazia no sangue, ela lançou seu primeiro disco, Prêt-à-Porter, em 2003. E a capa, onde aparece nua e com partes do corpo cobertas apenas por fitas do Senhor do Bonfim, chamou atenção da mídia nacional. Mas sua voz e música acabaram se impondo e ela engatou uma carreira com quatro discos e shows por todo o Brasil, além de participação em blocos de carnaval.