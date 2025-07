O problema dos recrutas com transtornos mentais na Ucrânia

Exame médico é "formalidade"

À DW, um comandante de brigada ucraniano contou que há casos de recrutas com outros problemas de saúde que são apontados ao serviço militar.

"Eu até tive o privilégio de escolher meus próprios homens", relatou. "Mas alguns chegaram sem dentes ou tinham tuberculose, até mesmo no centro de treinamento", disse.

Kyrylo, que também preferiu não revelar o nome real, é outro recruta convocado no início deste ano. Ele conta que, na junta militar, viu pessoas em situação de rua com as pernas inchadas, usuários de drogas e alcoólatras. O exame médico costuma ser apenas uma formalidade e, em alguns lugares, nem chega a acontecer, contou ele. Só no centro de treinamento é feito um exame mais detalhado.

Outro soldado que também preferiu permanecer anônimo disse ter visto até pessoas com epilepsia sendo convocadas. Esse tipo de recrutamento fez com que, em 2024, um homem com esquizofrenia fosse designado a uma brigada de fuzileiros navais, conta. Mas a condição do recruta ficou clara rapidamente. "Não deram armas para ele e o mandaram embora depois de alguns dias", disse o soldado.

Problema se repete