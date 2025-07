"Precisamos apoiar o Brasil na COP", diz ministro da Noruega

O ministro afirma que a luta contra as mudanças do clima e a conservação da Amazônia são políticas prioritárias para a Noruega – apesar de o país estar entre os maiores exportadores de petróleo. Nascido em 1985, Auskrut assumiu a pasta em fevereiro passado e diz buscar o fortalecimento das alianças e do multilateralismo neste momento de guerras e incertezas.

DW: O que motivou essa visita ao Brasil, sua primeira como ministro?

Åsmund Aukrust: Estou aqui para fortalecer os laços entre a Noruega e o Brasil. Temos trabalhado juntos há muitos anos em várias questões diferentes. Por exemplo, ano passado a Noruega participou como convidada do encontro do G20 presidido pelo Brasil.

E, no momento em que vivemos agora, com tantos desafios e tanta incerteza sobre o que está acontecendo, é importante formar parcerias, fortalecer alianças. E alianças para proteger o multilateralismo, os direitos humanos, o direito internacional e o livre comércio.

É por isso que estou aqui no Brasil. Tive reuniões muito boas com diferentes representantes do governo, mas também com a sociedade civil e outros atores.

DW: A Noruega é a maior doadora do Fundo Amazônia, que ficou anos paralisado sob o governo de Jair Bolsonaro. Nos últimos dois anos, o desmatamento caiu, mas aparentemente voltou a subir um pouco neste semestre. Como o sr. avalia a retomada do fundo nesse contexto?