Protesto abafa entrevista ao vivo de líder da ultradireita alemã na TV - Barulho de manifestantes tornou difícil à copresidente da AfD Alice Weidel dialogar com jornalista, em conversa ao vivo promovida por uma das principais emissoras de TV da Alemanha.Uma entrevista na TV com Alice Weidel, líder do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD), foi quase totalmente abafada pelo barulho de manifestantes em Berlim neste domingo (20/07).

O debate, realizado em um terraço ao ar livre no distrito governamental, nas proximidades do Bundestag e às margens do rio Spree, foi acompanhado por protestos com apitos, buzinas e música alta, com manifestantes entoando slogans anti-AfD na outra margem do rio.

Um pequeno grupo de manifestantes e um grande ônibus com alto-falantes podiam ser vistos do outro lado do Spree.