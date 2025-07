STF alerta defesa de Bolsonaro sobre possível ordem de prisão - Advogados do ex-presidente tem 24 horas para explicar possível violação da proibição do uso de redes sociais após registros feitos na Câmara dos Deputados.O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (21/07) um prazo de 24 para que os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestem sobre um possível descumprimento de medida cautelar que proíbe o ex-presidente de usar redes sociais.

A proibição inclui transmissões ao vivo, veiculação ou retransmissão de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas, assim como a "proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros”, segundo afirma o despacho emitido pelo ministro.

A divulgação de entrevistas pode ser considerada uma violação à proibição do uso de redes sociais, o que deixaria Bolsonaro sob risco de ter sua prisão decretada.