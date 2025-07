Bélgica interroga dois israelenses que participavam de festival - Militares identificados no Tomorrowland foram interrogados pela polícia belga após denúncia de "graves violações do direito internacional humanitário" feita por entidade pró-palestina.A polícia belga interrogou brevemente dois militares israelenses que participavam de um festival de música eletrônica na Bélgica sobre alegações de graves violações do direito internacional humanitário na Faixa de Gaza, comunicou a procuradoria federal em Bruxelas nesta segunda-feira (21/07).

O Ministério do Exterior de Israel confirmou a informação à agência de notícias AP, mas se referiu a "um cidadão israelense e um soldado israelense" que estavam de férias na Bélgica e acrescentou que as autoridades israelenses "lidaram com a questão e estão em contato com os dois".

Os promotores disseram ter recebido a denúncia de que dois soldados israelenses que seriam responsáveis por "graves violações do direito internacional humanitário" em Gaza foram vistos no festival Tomorrowland, perto da cidade de Antuérpia, no norte do país, na semana passada.