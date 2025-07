Com voto contra de Fux, STF mantém tornozeleira em Bolsonaro - Primeira Turma do Supremo votou, por 4 votos a 1, a favor das medidas cautelares determinadas por Alexandre de Moraes a Jair Bolsonaro, que incluem recolhimento domiciliar e proibição de uso de redes sociais.A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve na noite de segunda-feira (21/07) a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Entre os cinco ministros do colegiado, Luiz Fux foi o último a votar e o único a divergir. Os demais magistrados acompanharam o voto do relator: Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

O caso foi levado para a Primeira Turma, em julgamento virtual, após a operação de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) na residência do Jair Bolsonaro e na sede do Partido Liberal, na última sexta-feira (18/07), em Brasília – parte da investigação sobre tentativa de golpe de Estado.