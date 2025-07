Como a Estônia virou o primeiro país totalmente digitalizado

Ilves disse à DW que, até alguns anos atrás, a Bélgica usava uma tecnologia de identidade eletrônica semelhante à da Alemanha. Mas o desempenho era ruim, com adesão de apenas 10% a 20% da população.

Porém, desde que os bancos e as operadoras de telecomunicações do país introduziram uma versão móvel de fácil utilização que permitia o acesso aos serviços do setor privado e do governo, a adoção da identidade eletrônica saltou para 80%.

A maior aceitação dos serviços administrativos digitais também ajuda a economizar dinheiro dos contribuintes, defende Ilves em seu relatório. O custo administrativo per capita da cobrança de impostos na Estônia, por exemplo, é um sexto do da Alemanha.

Desbravando a selva burocrática

Após as eleições gerais de fevereiro, o novo governo alemão do chanceler Friedrich Merz criou o Ministério da Digitalização e da Modernização do Estado. Seu objetivo é oferecer uma "gama abrangente de serviços para dar impulso, iniciar a cooperação e desenvolver soluções para a administração pública do futuro".

Representantes do setor digital receberam bem a decisão, como como Magdalena Zadara, chefe de equipe e estratégia do Serviço Digital Alemão, uma agência governamental que desenvolve e implementa softwares para digitalizar processos administrativos.