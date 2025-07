Cruzada anti-imigração em Portugal explora nomes de crianças

A população portuguesa segue a tendência europeia e tem uma taxa de envelhecimento acelerada, combinada a baixas taxas de fecundidade, insuficientes para repor o déficit demográfico.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2022, 24% da população tinham 65 anos ou mais, enquanto a média de nascimentos era de 1,43 filhos por mulher. O relatório do INE concluiu que o crescimento da população só ocorreu naquele ano porque o saldo da imigração foi maior do que o número de óbitos.

"Portugal é uma sociedade envelhecida, e o próprio crescimento econômico português exige mão de obra imigrante. No turismo, nas fábricas, no agro-exportador do sul do país", acrescenta Costa Pinto.

Avanços da direita

Mesmo assim, a retórica anti-imigração avança no Parlamento, e o medo gerado na população a partir de narrativas sobre a imigração favorece a ascensão ao poder de partidos como o Chega.

Uma pesquisa conduzida por pesquisadores do Instituto Universitário de Lisboa mostrou que quanto maior for o número de notícias sobre imigração, maior será a saliência política desse tema, segundo as pesquisas de opinião Eurobarômetro.