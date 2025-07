Funcionários criticam cortes do governo Trump na Nasa - Em carta, trabalhadores e ex-trabalhadores da agência espacial classificam como "arbitrárias" as restrições orçamentárias propostas por Washington.Funcionários e ex-funcionários da Nasa divulgaram uma carta de objeção formal ao administrador interino da agência espacial americana, Sean Duffy, recentemente nomeado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual criticam os cortes orçamentais propostos pelo governo, que consideram "arbitrários".

"Somos obrigados a levantar a voz quando nossos líderes priorizam o impulso político em detrimento da segurança humana, do avanço científico e do uso eficiente dos recursos públicos", diz o texto divulgado nesta segunda-feira (21/07) no site da plataforma Stand Up for Science (Defenda a Ciência).

"Esses cortes são arbitrários e foram promulgados em violação da lei de alocações orçamentárias do Congresso. As consequências para a agência e o país são nefastas", acrescenta o documento.