Há 20 anos, polícia londrina matava Jean Charles de Menezes

Também surgiram acusações de tentativas de acobertamento dos erros do caso. Isso marcou o início de uma batalha liderada pela família de Jean Charles com apoio de ativistas para buscar Justiça pela morte do brasileiro.

Vinte anos após o caso, a ativista Yasmin Khan, que ajudou a família de Jean Charles a lançar o movimento "Justiça para Jean" em 2005, avaliou que a propagação de informações enganosas pela polícia à época ainda persiste entre parte do público do Reino Unido. "A polícia não veio a público e não corrigiu isso na imprensa. E quando a polícia ou o Estado mentem, encobrem ou espalham informações errôneas, o legado disso pode ser visto. Até hoje, ainda vemos pessoas que perguntam: 'Mas ele pulou a catraca, não pulou?' ou 'Ele não estava usando uma jaqueta volumosa?'. Isso simplesmente pegou", disse ela recentemente para um documentário da Netflix.

Sem responsabilização individual

Em 2007, dois anos depois, a polícia de Londres foi condenada a pagar uma multa de 175 mil libras por violar padrões de segurança e saúde no caso. As autoridades ainda tiveram que pagar as custas legais do processo, no valor de 385 mil libras.

Mas, para indignação da família, o Ministério Público do Reino Unido decidiu não processar nenhum policial individualmente. Em 2008, uma investigação da Comissão Independente de Queixas contra a Polícia Britânica (IPCC, na sigla em inglês), órgão responsável por investigar a conduta da polícia, concluiu sua análise do caso e listou todos os erros que foram cometidos durante a operação. Ainda assim, a comissão sugeriu que nenhum policial deveria ser processado individualmente. No mesmo ano, o Ministério Público, então sob a chefia do futuro premiê Keir Starmer, manteve a decisão de não processar envolvidos no caso.

Alguns dos policiais envolvidos, como Cressida Dick – a comandante da operação que resultou na morte – continuariam a ser promovidos nos anos seguintes.