Morre Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal, aos 76 anos - Uma das lendas do rock, cantor britânico era vocalista da banda Black Sabbath e morreu pouco mais de duas semanas após realizar show de despedida em sua cidade natal.O cantor britânico Ozzy Osbourne, pioneiro do heavy metal, morreu nesta terça-feira (22/07) aos 76 anos, pouco mais de duas semanas após fazer um show de despedida em sua cidade natal, Birmingham, na Inglaterra.

"É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã", informou um comunicado da família, que não revelou a causa da morte. Ele havia sido diagnosticado com doença de Parkinson em 2019 e enfrentava outros problemas de saúde.

"Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento", afirmou a nota.