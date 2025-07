O que aconteceu com os personagens do caso Jean Charles

Família de Jean Charles

Jean Charles vivia em Londres com três primos: Alex, Vivian e Patrícia. Nos anos seguintes, com o apoio de ativistas baseados no Reino Unido, os familiares de Jean Charles passaram a liderar a campanha "Justiça para Jean" e buscar responsabilizar apolícia.

Em 2007, dois anos depois, a polícia de Londres foi condenada a pagar uma multa de 175 mil libras por violar padrões de segurança e saúde no caso. As autoridades ainda tiveram que pagar as custas legais do processo, no valor de 385 mil libras.

Mas, para indignação da família, o Ministério Público do Reino Unido decidiu não processar nenhum policial individualmente. Em 2008, uma investigação do IPCC concluiu sua análise do caso e listou todos os erros que foram cometidos durante a operação. Ainda assim, a comissão sugeriu que nenhum policial deveria ser processado individualmente. No mesmo ano, o Ministério Público, então sob a chefia do futuro premiê Keir Starmer, manteve a decisão de não processar envolvidos.

Em 2009, a família e a polícia acertaram uma indenização de valor não revelado.

Em junho de 2015, quase dez anos depois da morte do brasileiro, a família de Jean Charles reiniciou sua luta para tentar punir os policiais envolvidos, desta vez junto ao Tribunal Europeu de Direitos Humano. No entanto, essa última tentativa não foi bem-sucedida