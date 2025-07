Quais os interesses reais das nações que ajudam a Síria?

A Turquia tem sido frequentemente descrita como a "maior vencedora" após a derrubada do regime do ditador Bashar al-Assad em uma ofensiva relâmpago liderada pelo grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS.

"O grupo [HTS] cultivava há muito tempo uma estreita relação de trabalho com Ancara porque os rebeldes controlavam Idlib, uma província na fronteira turca no norte da Síria", explicou recentemente Asli Aydintasbas, pesquisadora sênior de política e especialista em Turquia do Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR, na sigla em inglês).

O HTS formou um governo interino, mantendo alguns dos ministérios mais poderosos – como Defesa, Relações Exteriores e Interior – para seus próprios membros ou associados próximos. Isso coloca o governo turco, com seus laços pré-existentes com o HTS, em posição de poder.

"A Turquia, antes de tudo, a médio e longo prazo, está interessada na estabilização da Síria", disse Sinem Adar, pesquisadora do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança, ao Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede em Washington. "{Ancara] não quer um Estado falido em sua fronteira."

Atualmente, há cerca de 20.000 soldados turcos no norte da Síria, e há rumores de um pacto de defesa turco-sírio, bem como planos para estabelecer bases aéreas e navais turcas dentro do país. No início deste mês, o ministro da Defesa da Turquia, Yasar Guler, disse a jornalistas que seu país ajudará a treinar as novas forças armadas sírias.

A curto prazo, um dos principais objetivos da Turquia era combater as forças curdas-sírias, que controlavam grande parte do nordeste da Síria durante a guerra civil. A Turquia considera que elas são aliadas do Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK), que durante décadas se envolveu em uma luta armada e violenta contra a Turquia pelos direitos dos curdos. O PKK, porém, anunciou o fim de sua insurgência no início deste ano.