Trabalho informal tem alta recorde na Alemanha

Se for considerado o tamanho da economia informal em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), a Alemanha ocupa uma posição intermediária entre os países industrializados, com percentuais de 11% a 12%. Na Romênia, ela chega a 30% do PIB. Na Grécia, é de cerca de 22%. Para projetar esses valores, Schneider usa sobretudo a comparação da quantidade de dinheiro em circulação com a produção econômica oficial.

Moral tributária em queda

Mas o que impulsiona o trabalho não declarado e a economia informal? Um fator é a sensação dos cidadãos de estarem pagando impostos e taxas demais, enfatiza Schneider.

"Na Alemanha, percebemos que o sistema ferroviário está operando mal, que muitas pontes precisam ser consertadas, o que gera longos engarrafamentos e tempo de espera. E quando os cidadãos sentem que estão recebendo um serviço ruim do governo em troca do que pagam, a moral tributária deles cai."

Nessa situação, muitas pessoas optam pelo trabalho não declarado, o que o economista chama de "a rebelião fiscal do cidadão comum". Não se trata de sonegação fiscal em larga escala. "No caso dos professores, é a aula particular não declarada; para o pedreiro, é o azulejo posto no banheiro sem declaração."

Quando a carga tributária é alta, mas pelo menos os serviços são excelentes, a situação ainda é aceitável, diz Schneider. "Só que, na Alemanha, temos uma carga tributária muito alta com um retorno do Estado, em muitos aspectos, completamente insatisfatório."