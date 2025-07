Trump retira EUA da Unesco pela segunda vez

"O presidente Trump decidiu retirar os Estados Unidos da Unesco – que apoia causas culturais e sociais woke e divisivas, que estão em descompasso total com as políticas de senso comum pelas quais os americanos votaram em novembro", declarou uma porta-voz da Casa Branca ao tabloide New York Post.

O termo woke usado pela porta-voz é uma expressão pejorativa usada para se referir a políticas progressistas, sensíveis às injustiças e desigualdades sociais, especialmente à discriminação de grupos historicamente desfavorecidos, como negros, indígenas e pessoas LGBTQ+.

EUA respondem por 8% do orçamento da Unesco

A saída da Unesco foi confirmada por outra porta-voz da diplomacia americana, que acusou a entidade de encampar uma agenda "globalista e ideológica" contrária à agenda nacionalista trumpista.

Diretora-geral da Unesco, Audrey Auzolay lamentou o anúncio, mas afirmou que ele já era aguardado e que a entidade se preparou para tal cenário.

A decisão americana, que será formalizada em dezembro de 2026, deve atingir duramente os cofres da agência – Washington responde por 8% de seu orçamento.