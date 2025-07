Alemanha perde posto de maior fabricante de cerveja da Europa para a Rússia - Após liderar fabricação de cerveja na Europa, país foi superado no ano passado pela Rússia, que também empurrou os alemães para fora do top 5 mundial. Brasil mantém terceira posição entre os maiores fabricantes globais.A queda na produção de cerveja na Alemanha no último ano tirou do país o posto de maior fabricante da bebida na Europa.

Agora, a primeira posição passou a ser ocupada pela Rússia, que produziu 9,1 bilhões de litros em 2024 – um crescimento de 8,8% em relação a 2023.

Já a produção alemã caiu de 8,5 bilhões para 8,4 bilhões de litros no período.