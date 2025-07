Brasil revê "sequestro" de menores por mães vítimas de abuso doméstico

Pelo menos desde 2003, em aproximadamente sete a cada dez pedidos de repatriação de crianças no mundo, foram as mães que levaram os filhos para outros países, segundo uma pesquisa de 2015 feita para a Conferência de Haia sobre Direito Internacional Privado (HCCH, na sigla em inglês). O número sobe a nove no contexto das solicitações recebidas pelo Brasil.

"O tratado é travestido para o melhor interesse da criança, mas é instrumentalizado contra mulheres", diz, por sua vez, Stella Furquim, cofundadora do Grupo de Apoio à Mulheres Brasileiras no Exterior (GAMBE).

Brasil entre os mais afetados

Em 2015, o Brasil foi o décimo segundo país que mais recebeu pedidos de retorno, com 46 solicitações, segundo a HCCH, dentre 2.270 no mundo todo. Só no ano passado, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram 77 pedidos para repatriar menores a outros países, dos quais 42 foram deferidos.

Já uma pesquisa realizada pela Revibra, rede de apoio às vítimas brasileiras de violência doméstica na Europa, estima que 98% das Mães de Haia brasileiras em casos judicializados de 2019 a 2022 tenham sofrido violência doméstica.

"Revisar a convenção significa reconhecer as múltiplas formas de violência que atravessam as disputas internacionais de subtração e garantir que o sistema internacional de proteção esteja centrado nos direitos, na segurança e no bem-estar das crianças", afirma a senadora Mara Gabrilli, que liderou no início de julho a audiência pública no Senado sobre as Mães de Haia.