[Coluna] Nem Trump nem Lula querem acabar com essa briga - Tensão comercial e diplomática entre Brasil e EUA serve a ambos os presidentes, mas economia brasileira pode sofrer consequências graves se Lula resolver ajudar com subvenções os setores afetados pelo tarifaço.Já faz duas semanas que a briga entre o Brasil e os Estados Unidos sobe de tom quase todos os dias. Ela começou com a ameaça do presidente Donald Trump de impor uma tarifa de 50% a produtos importados do Brasil caso o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não fosse encerrado.

A disputa ameaça virar a pior crise de política externa entre os dois países em um século. E por um motivo questionável: tanto Trump quanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva miram sobretudo ganhos políticos internos. As provocações calculadas beneficiam ambos, e ambos aceitam que haja danos econômicos colaterais.

Dá para resumir a disputa da seguinte maneira: Trump quer punir o Brasil, maior economia da América Latina, porque o país se volta cada vez mais para a China. Assim como já havia feito antes com a África do Sul, ele escolheu o mais fraco dos países do Brics para dar uma lição. Pois, ao contrário da China e da Índia, o Brasil praticamente não dispõe de opções para ameaçar os Estados Unidos.