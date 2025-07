Como a censura no exterior altera filmes como "Superman"

LGBTQ+ nas telas? Nem pensar!

Desvios da cisheteronormatividade – ou seja, tudo que foge do padrão heterossexual ou do binário homem-mulher definido com base no sexo biológico – também continuam a ser um tabu em muitos países.

Cenas que fazem referência à homossexualidade do cantor Freddie Mercury, do Queen, foram deletadas das versões de Bohemian Rhapsody (Bryan Singer e Dexter Fletcher, 2018) em diversos países, como o Egito. A Human Rights Watch denunciou a hipocrisia do governo egípcio à época, que festejou a vitória do protagonista Rami Malek, filho de egípcios cristãos, mas não permitiu que ele falasse publicamente sobre o filme no país.

Na Rússia, o musical biográfico Rocketman (Dexter Fletcher, 2019), sobre a vida de Elton John, teve cerca de cinco minutos de filmagem removidas – principalmente cenas de beijos e atos sexuais entre homens.

Mas a censura não partiu originalmente do Kremlin. A própria distribuidora russa da película se antecipou e fez cortes "preventivos" para se adequar a uma "lei anti-gay" de 2013 que bane a promoção de tudo que é associado ao universo LGBTQ+.

O cantor Elton John à época denunciou a censura como "triste reflexo do mundo dividido em que ainda vivemos e como ele ainda pode tão cruelmente rejeitar o amor entre duas pessoas".