Como evitar que ruas e trilhos derretam no calor extremo

Pontes mais preparadas para expandir

Construídas em grande parte com aço, as pontes que ligam estradas e trilhos através de rios e vales são especialmente vulneráveis à expansão térmica, que causa deterioração estrutural.

De acordo com um estudo da Universidade Estadual do Colorado de 2019, um quarto das cerca de 600 mil pontes nos EUA poderá sofrer um colapso parcial até 2040 devido ao aumento das temperaturas, que aumenta a tensão nas juntas que as sustentam.

Juntas de dilatação, ou vãos espaçados, ao longo de uma ponte permitem flexibilidade na estrutura à medida que as temperaturas oscilam. No entanto, esses vãos facilmente ficam obstruídos com detritos, o que impede a ponte de se expandir com o aumento do calor, causando a deterioração das juntas.

A maioria das pontes foi construída sem levar em conta os extremos das mudanças climáticas. Mas pesquisadores da Universidade Rutgers, em Nova Jersey, EUA, estão simulando a deterioração de pontes provocada por estresses ambientais, incluindo rápidas flutuações de temperatura entre 0 e 40 graus Celsius.

O objetivo é que as pontes sejam projetadas com rolamentos que ajudem a suportar a carga e possam absorver movimentos maiores sem apresentarem mau funcionamento. Inspeções regulares e obrigatórias no local durante e após eventos de temperaturas extremas também podem ajudar a prevenir estresses estruturais severos.