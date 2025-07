O que explica a ascensão do partido da ultradireita Sanseito no Japão - Partido da ultradireita liderado por Sohei Kamiya obtém sucesso em eleição parlamentar com plataforma nacionalista e anti-imigração sob o slogan "japoneses em primeiro lugar"O fundador e secretário-geral do partido nacionalista japonês Sanseito, Sohei Kamiya, de 47 anos, foi o grande destaque da eleição de domingo passado (20/07) para a câmara alta do Parlamento do Japão.

Jovem, carismático e profundamente atento às sensibilidades de milhões de japoneses, Kamiya fez campanha prometendo aderir aos valores tradicionais, encorajar o orgulho nacional, cortar impostos, elevar os gastos com defesa e mais uma série de políticas populistas, tudo embalado no slogan "japoneses em primeiro lugar".

Numa referência inegável ao movimento Make America Great Again, do presidente dos EUA, Donald Trump, Kamiya também culpou os estrangeiros por muitos dos problemas do Japão.