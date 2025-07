Pandemia acelerou envelhecimento cerebral, diz estudo

A idade cerebral está relacionada à função cognitiva e pode ser distinta da idade real de uma pessoa.

A idade cerebral de uma pessoa pode ser atrasada ou antecipada por doenças como diabetes, HIV e doença de Alzheimer. O envelhecimento cerebral prematuro pode afetar a memória, a função sensorial e a função emocional. Os autores afirmam que o envelhecimento cerebral observado pode ser reversível.

"A pandemia colocou pressão sobre a vida das pessoas, especialmente daquelas que já enfrentavam desvantagens. Ainda não podemos testar se as mudanças que observamos serão revertidas, mas certamente é possível, e isso é um pensamento encorajador", disse a coautora do estudo Dorothee Auer, neurocientista da Universidade de Nottingham, no Reino Unido.

Frank Slack, diretor do Instituto de Pesquisa do Câncer de Harvard, nos EUA, disse que o "trabalho é um tour de force que demonstra, em uma grande população, que a covid-19 teve efeitos graves na saúde do cérebro, especialmente em homens e idosos". Slack não participou do estudo.

O estudo foi publicado na revista Nature Communications.

Pandemia afetou função cerebral das pessoas?