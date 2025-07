Tribunal da ONU abre caminho para responsabilizar países poluidores

Joie Chowdhury, advogada sênior do Centro de Direito Ambiental Internacional (CIEL, na sigla em inglês), afirmou à DW antes da decisão desta quarta-feira que o parecer da CIJ poderia ter consequências de longo alcance para as negociações climáticas da COP30 em novembro, no Brasil.

Segundo ela, isso poderia significar que "nem tudo está aberto à negociação", já que alguns pontos foram definidos legalmente com clareza. "Esperamos sinceramente que essa clareza forneça um plano jurídico muito claro que permita aos Estados e aos mais afetados na linha de frente responsabilizar os poluidores por condutas que perturbam o clima e garantir reparações e indenizações", disse.

Maior caso da história da CIJ

Em dezembro, os magistrados do tribunal ouviram mais de 100 países e mais de uma dezena de organizações – no processo mais longo e com mais participantes já apreciado pela Corte.

O procedimento foi solicitado pela própria Assembleia Geral da ONU, em março de 2023, após anos de pressão dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas, liderados por pequenas nações insulares do Pacífico, como Vanuatu e Tuvalu.

Esses países exigem apoio financeiro justo e compensações por perdas e danos irreversíveis causados pelas nações mais poluidoras, enquanto enfrentam uma ameaça existencial causada pelo aumento do nível do mar.