Trump anuncia acordo comercial com o Japão com tarifa de 15%

O vice-presidente do Banco do Japão, Shinichi Uchida, classificou o acordo como "um grande avanço" e disse que ele reduz a incerteza sobre as perspectivas econômicas.

Alguns economistas haviam previsto que as tarifas poderiam levar o Japão, quarta maior economia do mundo, à recessão.

O entusiasmo dos mercados financeiros se espalhou também para ações de montadoras sul-coreanas, já que o acordo com o Japão alimentou otimismo de que a Coreia do Sul poderia conseguir um pacto semelhante. O iene se valorizou ligeiramente frente ao dólar, enquanto ações de montadoras europeias e futuros de índices acionários dos EUA também subiram.

No entanto, montadoras dos EUA demonstraram insatisfação. Isso porque empresas americanas continuarão a pagar 25% nas importações vindas de suas fábricas e fornecedores no Canadá e no México, perdendo competitividade contra os produtos japoneses.

"Qualquer acordo que cobre tarifa mais baixa para importações japonesas com praticamente nenhum conteúdo americano, do que a tarifa cobrada sobre veículos fabricados na América do Norte com alto conteúdo dos EUA, é um mau negócio para a indústria americana e para os trabalhadores do setor automotivo dos EUA", disse Matt Blunt, presidente do American Automotive Policy Council, que representa General Motors, Ford e Stellantis (controladora da Chrysler).

"90 acordos em 90 dias"