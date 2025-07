Zelenski enfraquece órgãos anticorrupção e provoca protestos na Ucrânia

O atual chefe do Nabu, Semen Kryvonos, alertou sobre a perda de independência dos órgãos anticorrupção. "Na prática, duas instituições foram tornadas subservientes", disse Kryvonos, segundo veículos locais.

A comissária de Ampliação e Política de Vizinhança da UE, Marta Kos, criticou a votação da nova lei e afirmou que as instituições anticorrupção são "essenciais para o caminho da Ucrânia rumo à UE".

"Muito preocupada com a votação de hoje", escreveu Kos no X. "O desmantelamento de salvaguardas fundamentais que protegem a independência do Nabu é um sério retrocesso."

A presidente do comitê anticorrupção do Parlamento ucraniano, Anastasia Radina, afirmou que o projeto vai contra o processo de adesão da Ucrânia ao bloco europeu.

Já o ex-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, que deixou o governo em 2024, afirmou que as medidas representaram um "dia ruim para a Ucrânia".

Suspeita de espionagem russa