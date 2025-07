Avião comercial cai na Rússia; não há sobreviventes - Quase 50 pessoas estavam a bordo do bimotor Antonov An-24 que caiu próximo à fronteira com a China. Aeronave operada pela Angara Airlines fazia o trajeto Blagoveschensk-Tynda quando desapareceu do radar.Um avião comercial operado pela Angara Airlines que rumava para a cidade de Tynda, no extremo leste da Rússia, caiu a poucos quilômetros do seu destino final nesta quinta-feira (24/07), matando todos a bordo, informaram autoridades russas.

O bimotor Antonov An-24, de fabricação soviética, levava 42 passageiros e seis tripulantes, sendo cinco crianças, segundo informações preliminares, e havia decolado de Blagoveschensk, na fronteira com a China.

O trajeto costuma durar em torno de 1h30, mas o avião sumiu do radar nos minutos finais da viagem, por volta das 13h (horário local), ao fazer uma segunda tentativa de aproximação para o pouso.