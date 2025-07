Brasil registrou 44 mil mortes violentas no ano, menor desde 2012

Homens e negros são maioria das vítimas

A avaliação do perfil das vitimas em todo o país revela que 91,1% eram homens, 79% eram pessoas negras e 48,5% tinham menos de 29 anos. Do total, 73,8% foram mortos com armas de fogo e 58% em vias públicas.

O anuário registrou 60.394 mortes em razão da violência policial de 2014 a 2024, sendo 6.243 apenas no ano passado, o que corresponde a 2,9 por 100 mil habitantes. Isso significa que 14% de todas as mortes violentas ocorreram por intervenções policiais.

As polícias mais letais são as do Amapá (17,1 mortes por 100 mil habitantes), Bahia (10,5) e Pará (7,0). Entre as cidades com mais de 50% das mortes violentas provocadas por policiais estão Itabaiana (SE), com 75,6% do total, seguida de Santos (SP) e São Vicente (SP), ambas com 66,1%.

Alta da violência contra crianças e mulheres

As mortes violentas de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos aumentaram em todas as faixas etárias em relação a 2023. No ano passado, foram registradas 2.356 vítimas pertencentes a esses grupos, um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior.