[Coluna] A educação é o melhor antídoto contra o extremismo político

No lado oposto, me surpreendeu a facilidade com que alguns políticos de extrema direita estavam dispostos a nos subordinar às exigências de um presidente como o Trump, que mais parece uma criança mimada. Não só a velocidade, mas também a incoerência. Ué, não são os maiores defensores da pátria? Máscaras caíram.

Você pode estar se perguntando se está lendo uma coluna de política ou de educação. Não se assuste. Ainda é uma coluna de educação, mas educação e política são temas correlacionados.

É ingenuidade acreditar que faltou educação para o clã Bolsonaro e os políticos que defendem a família. Estamos diante de ações conscientes que nem mesmo a educação pode remediar. No entanto, estratégias como a tentativa de golpe precisam do apoio do povo para avançar. Para apagar essa chama, meus caros, creio que a educação é o maior antídoto. Me chamem de ingênuo, mas acredito e pauto minha tese em dois recortes: educação cidadã e o ensino da história do Brasil.

Educação cidadã

Fico bravo quando vejo alguém do clã compartilhando algum post sobre um algum envolvido no 8 de janeiro que tem 3 filhos e pegou X anos de prisão por "apenas" pichar algo ou quebrar uma estátua. Eles sabem muito bem que esse "apenas" esconde um atentado contra o Estado democrático de Direito, mas ainda tentam minimizar com questionamentos tolos como "golpe sem arma?".

Quando vejo pessoas comuns apoiando eu não fico bravo, mas sim triste. A solução é educação. Precisamos de um projeto de qualidade para inserir a educação cidadã na rede básica de ensino. Talvez nem seja o caso da criação de uma disciplina eletiva, mas sim trabalhar a interdisciplinaridade.