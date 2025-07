França vai reconhecer Estado palestino, anuncia Macron

Chefe do governo britânico, o premiê Keir Starmer anunciou que telefonaria nesta sexta-feira para os seus homólogos alemão e francês para discutir o fim do conflito, acrescentando que um cessar-fogo "nos colocaria no caminho rumo ao reconhecimento de um Estado palestino" – algo que Reino Unido e Alemanha ainda não endossam.

No início desta semana, 28 países do Ocidente se uniram em declaração conjunta para pedir a paz e pressionar o governo isralense a cumprir o direito internacional, rechaçando a proposta de confinar a população de Gaza em uma "cidade humanitária" no sul do território palestino.

O texto foi endossado por Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Holanda, Malta, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

O movimento pró-palestinos ganhou força desde que Israel lançou sua ofensiva na Faixa de Gaza em resposta ao ataque sofrido em 7 de outubro de 2023, quando mais de 1,2 mil pessoas foram mortas.

A situação no território palestino tem se deteriorado cada vez mais desde então, e piorou significativamente nos últimos meses. Cerca de 90% da população foi deslocada pela guerra, e seus mais de 2 milhões de habitantes enfrentam a fome e uma grave crise humanitária.

O agravamento da crise humanitária na região levou Noruega, Espanha, Irlanda e Eslovênia, além de alguns outros países em outras regiões, a reconhecerem o Estado palestino.