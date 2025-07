Indiano é preso por administrar embaixada falsa

Investigadores afirmaram ao jornal India Today que Jain dizia a pessoas inocentes que poderia ajudar com trabalhos ou contratos em nações "amigas" devido à sua influência diplomática.

As nações que ele citava seriam pequenos Estados soberanos. Mas os países, fictícios, não são reconhecidos por nenhum governo, ainda que alguns tenham bandeiras e passaportes.

A polícia recuperou quase 4,5 milhões de rúpias indianas (cerca de 52 mil dólares) e outras moedas estrangeiras em dinheiro vivo após invadir a propriedade, que era decorada com bandeiras de diversos países.

Carros com placas falsas

Jain conduzia as operações a partir de um prédio residencial alugado, com carros de luxo que tinham placas diplomáticas falsas estacionados do lado de fora.

No local, os investigadores encontraram fotos adulteradas com líderes mundiais, passaportes falsificados e selos adulterados do Ministério das Relações Exteriores da Índia e de nações imaginárias.