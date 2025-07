Moraes diz que Bolsonaro violou cautelar, mas não ordena prisão

Ao impor as medidas cautelares, Moraes afirmou que Bolsonaro fez uma "flagrante confissão" da tentativa de obstrução ao condicionar o fim das tarifas a uma anistia aos investigados na trama golpista.

Ele ainda apontou que Bolsonaro confessou em juízo ter enviado R$ 2 milhões recebidos numa campanha de arrecadação para que Eduardo se mantenha nos EUA, onde percorre um périplo político contra o Judiciário brasileiro.

As medidas cautelares impostas a Bolsonaro foram confirmadas na segunda-feira pela Primeira Turma do Supremo, por 4 votos a 1. Votaram a favor, além do próprio Moraes, os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Luiz Fux foi o único a divergir, por não ver risco de fuga do ex-presidente.

Ministro autoriza entrevistas

Nesta quinta-feira, o ministro ainda esclareceu que o ex-presidente não foi proibido de conceder entrevista ou fazer manifestações públicas. Bolsonaro não pode, contudo, se valer de situações "pré-fabricadas" para que sejam publicadas por terceiros de forma coordenada, burlando a proibição de usar as redes sociais, destacou Moraes.

"A explicitação da medida cautelar imposta [...] deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas, com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como 'material pré-fabricado' para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados", acrescentou.