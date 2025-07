O que está por trás do conflito entre a Tailândia e o Camboja?

A China, aliada do Camboja, declarou estar "profundamente preocupada" com os combates, pediu diálogo e ofereceu mediação.

Disputa mal resolvida há um século

O desacordo dos dois países sobre a delimitação da fronteira teve início no começo do século 20, quando a França, que ocupava o atual Camboja, fez um acordo com Sião, atual Tailândia.

O importante templo hindu de Preah Vihear, do século 11, acabou ficando do lado cambojano, o que passou a ser contestado pelo país vizinho. Na década de 1950, após o fim do protetorado francês no Camboja e a retirada das tropas europeias da região, a Tailândia ocupou o templo, considerado simbólico para os dois povos.

Em 1962, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) analisou o caso e decidiu que Preah Vihear pertence ao Camboja.

No entanto, a Tailândia passou a considerar que as áreas adjacentes ao templo não constavam no despacho da Corte e reativou conflitos ao longo da fronteira.