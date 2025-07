ONU: 20% das crianças na Cidade de Gaza estão desnutridas

Ele acrescentou que os próprios funcionários da UNRWA estão desmaiando no trabalho devido à fome.

"A crise que se aprofunda afeta a todos, incluindo aqueles que tentam salvar vidas no enclave devastado pela guerra. Os profissionais de saúde da linha de frente da UNRWA estão sobrevivendo com uma pequena refeição por dia, muitas vezes apenas lentilhas, se é que as conseguem", afirmou Lazzarini, citando relatos de seus funcionários na Faixa de Gaza.

"Quando os cuidadores não conseguem encontrar o suficiente para comer, todo o sistema humanitário entra em colapso" alertou.

"Os pais estão com fome demais para cuidar de seus filhos. Aqueles que chegam às clínicas da UNRWA não têm energia, comida ou meios para seguir as orientações médicas. As famílias não conseguem mais lidar com a situação, estão em colapso, incapazes de sobreviver."

Lazzarini afirmou que a agência possui uma grande quantidade de alimentos estocados nos países vizinhos à Gaza e pediu que Israel libere o acesso de ajuda ao enclave. "Temos o equivalente a 6 mil caminhões carregados de alimentos e suprimentos médicos na Jordânia e no Egito."

ONGs criticam bloqueio à ajuda humanitária