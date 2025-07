Por que o caso Epstein vem gerando tensão no governo Trump

Em fevereiro, Pam Bondi chegou a convocar influenciadores conservadores para divulgar um primeiro pacote de documentos, que acabaram irritando a base trumpista por conter informações já conhecidas.

Nos dossiês já públicos do caso, o nome de Trump aparece diversas vezes em registros de voos do jato particular de Epstein na década de 90, época em que o presidente era amigo próximo do bilionário.

Trump e vários membros de sua família também constam na lista de contatos de Epstein, ao lado de centenas de outras pessoas.

Grande parte desse material já havia sido divulgada no processo criminal contra a ex-associada de Epstein, Ghislaine Maxwell, que foi condenada a 20 anos de prisão por tráfico sexual de menores e outros crimes.

Trump não é acusado de crimes

Após a primeira leva frustrada dos documentos chamados por Bondi de "Os Arquivos Epstein: Fase 1", a procuradora-geral passou a defender que tinha em suas mãos uma nova "carga de caminhão" de provas anteriormente retidas pelo FBI e que estava pronta para revisá-las.