Quem responsabilizar pela contaminação com substâncias químicas "eternas"?

Da bomba atômica ao prato

Os PFAS foram descobertos em 1938 pela gigante química americana DuPont. Por suas propriedades especiais de proteger metais contra corrosão mesmo em altas temperaturas, as substâncias foram inicialmente usadas no desenvolvimento da bomba atômica.

Mais tarde, os PFAS acabaram indo parar nos lares de cidadãos comuns como o Teflon, um revestimento de panelas antiaderentes. Isso marcou o início do uso comercial das substâncias, que se estenderam a diversos produtos.

Graças à sua resistência única ao calor, à umidade e à sujeira, os PFAS são usados em uma série de produtos industriais e acessíveis ao consumidor comum: de roupas à prova d'água, maquiagem, tapetes e embalagens de alimentos até aparelhos médicos, semicondutores e turbinas eólicas.

Essas substâncias acabam indo parar no nosso organismo através da água que bebemos e da comida que ingerimos, e vão se acumulando com o passar do tempo. Além de serem detectáveis no leite materno e no sangue, eles também podem ser encontrados no cabelo.

Problema foi ocultado por décadas