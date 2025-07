Trump diz que aplica tarifa de 50% vale para países "sem boa relação" com os EUA - Presidente sinalizou um piso mínimo de 15% de tarifas externas e que sanção pode alcançar 50% para países que, segundo ele, "não têm boas relações" com seu governo. Brasil está entre os ameaçados por 50%.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (23/07) que as tarifas de 50% impostas pelo seu governo têm como alvo países que, segundo ele, não mantêm uma "boa relação" com os EUA. Embora não tenha sido mencionado diretamente, o Brasil está entre os países atingidos por ameaças de tarifas de 50%.

O presidente também sinalizou que pretende fixar um piso mínimo de 15% para as tarifas externas. "Não é possível negociar acordos com todos [os países]. Então temos uma tarifa simples e direta, [que varia de] 15% a 50%. Em alguns casos, é de 50% porque a relação não tem sido boa com esses países. Apenas dissemos 'vão pagar 50'. É assim que as coisas são".

Pelo menos 25 países, a exemplo de parceiros históricos dos EUA, como Canadá e Japão, além da União Europeia, constam na lista.