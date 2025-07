A guerra em Gaza é capar de mudar a atitude alemã sobre Israel?

Enquanto o chanceler Merz e o porta-voz do governo, Stefan Kornelius, enfatizam a unanimidade da coalizão CDU-SPD em sua abordagem sobre Israel, a bancada parlamentar do SPD no Bundestag pediu que o governo assinasse a declaração. A ministra do Desenvolvimento, a social-democrata Reem Alabali Radovan, fez comentários semelhantes.

Líder do SPD critica Israel

"Se o direito internacional for sistematicamente violado, deve haver consequências", declarou o líder da bancada do SPD, Matthias Miersch, em postagem no X. "Crianças famintas, infraestrutura destruída, ataques contra aqueles que buscam assistência – isso contradiz tudo o que é protegido pelo direito internacional humanitário."

O novo secretário-geral do SPD, Tim Klüssendorf, explicitamente vinculou isso à obrigação especial da Alemanha. "Se agora criticamos um governo israelense que, na nossa opinião, viola o direito internacional, não estamos dizendo adeus à cooperação com Israel ou com o Estado", afirmou.

O apelo da bancada do SPD foi seguido de um sinal vindo do Ministério do Exterior, liderado pela CDU. A revista alemã Der Spiegel divulgou uma carta aberta redigida por um grupo de 130 diplomatas alemães, em sua maioria jovens, mas que inclui mais de uma dezena de ex-embaixadores.

No documento, o grupo pede por críticas mais contundentes ao governo israelense e medidas concretas, que vão desde uma mudança de rumo em relação às exportações alemãs de armas para Israel até sanções econômicas contra assentamentos israelenses nos territórios ocupados, passando pelo reconhecimento de um Estado palestino democraticamente legítimo. "A hora de agir é agora", concluíram os diplomatas.Autor: Christoph Strack