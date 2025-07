Em meio a tarifaço, EUA querem acesso a minerais críticos do Brasil

O encontro ocorreu dias antes da entrada em vigor de uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros anunciada pelo governo de Donald Trump – sob o argumento de que a Justiça brasileira estaria perseguindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de quebrar a ordem democrática no país. A medida deve entrar em vigor a partir de 1º de agosto, e Escobar tem mantido conversas com o governo brasileiro sobre a represália.

Segundo interlocutores, a reunião da quinta girou em torno da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, projeto em tramitação no Congresso que propõe definir quais minérios são essenciais ao desenvolvimento econômico, tecnológico e ambiental do país.

Participantes da reunião afirmaram que não interpretaram as falas do encarregado norte-americano como uma tentativa de condicionar uma negociação para um alívio das tarifas ao acesso aos minerais. Porém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva rapidamente afirmou que não permitirá interferência estrangeira em como o Brasil lida com a exploração de minerais. "Aqui ninguém põe a mão", disse Lula na quinta-feira.

No primeiro semestre, os EUA já haviam pressionado a Ucrânia a assinar um acordo para a exploração de terras raras no país do leste europeu, em meio a ameaças da Casa Branca de cortar sua assistência militar para os ucranianos.

Busca por novos fornecedores

Os minerais críticos são insumos essenciais para setores estratégicos — da produção de baterias de veículos elétricos a mísseis guiados — e sua disponibilidade limitada tem levantado um alerta de governos e indústrias ao redor do mundo.