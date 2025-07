EUA: Senadores veem "abuso de poder" em sobretaxa ao Brasil - Em carta a Donald Trump, 11 congressistas democratas acusam presidente de favorecer interesses pessoais e indicam riscos da medida para a economia americana.Senadores americanos do partido Democrata criticaram as sobretaxas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, contra o Brasil. Em carta endereçada ao republicano, onze congressistas chamaram a medida de "abuso de poder", uma vez que não se trata de corrigir um déficit comercial, como ocorre nas negociações com outros países.

"Os Estados Unidos e o Brasil têm questões comerciais legítimas que devem ser discutidas e negociadas. No entanto, a ameaça de tarifas feita por sua administração claramente não tem esse objetivo. Tampouco se trata de um déficit comercial bilateral", diz a carta. Segundo o Comitê de Relações Exteriores do Senado americano, o texto foi enviado nesta sexta-feira (25/07) à Casa Branca, mas assinado no dia anterior.

Os senadores também acusam Trump de priorizar sua agenda pessoal em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e em detrimento dos interesses do povo americano.