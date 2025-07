Ex-deputado dos EUA, George Santos se entrega e é preso nos EUA

Santos compara prisão a "sentença de morte"

Sempre presente nas redes, Santos publicou uma mensagem de despedida no X na noite de quinta-feira.

"Bem, queridos. As cortinas se fecham, os holofotes se apagam e as lantejoulas são guardadas", escreveu ele. "Dos corredores do Congresso ao caos das notícias, que jornada foi essa! Foi bagunçado? Sempre. Glamouroso? Ocasionalmente. Honesto? Eu tentei… na maioria dos dias."

Em uma entrevista concedida na quinta-feira, ele não havia revelado o nome da prisão onde cumpriria a pena, mas a descreveu como uma "grande melhoria" em relação ao presídio de segurança média para a qual havia sido inicialmente designado. O ex-parlamentar comparou sua prisão a uma "sentença de morte".

Mentiras no currículo e fraude na campanha

Santos se elegeu à Câmara dos Representantes em 2022 pelo Partido Republicano com um currículo inventado, ocupando uma cadeira historicamente dominada por candidatos democratas.