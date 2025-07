Nova nota de euro reacende debate sobre nacionalidade de Marie Curie

Ela lembra que a Polônia carrega o trauma de ter sofrido tentativas de ser apagada da história europeia por vizinhos de todos os lados, e foi removida do mapa três vezes nos últimos três séculos.

?ebrowska propõe um olhar sobre a Polônia do tempo de Marie, que nem existia formalmente quando ela nasceu. Sua cidade, Varsóvia, era parte do Império Russo. Durante mais de um século, ativistas nacionalistas brigaram pela independência do país, o que levou as autoridades russas a impor uma política de repressão e apagamento da cultura polonesa, banindo língua, costumes e história.

Impedida de continuar os estudos, Marie foi para a França em 1891, com 24 anos de idade. Seu país recuperou a soberania só após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, com o enfraquecimento dos impérios Alemão (Prússia), Austro-Húngaro e Russo, que partilhavam o domínio do território polonês naquela época.

Mas Marie nunca perdeu seu senso de identidade polonesa, que foi passado por sua mãe clandestinamente. Ela, por sua vez, ensinou o idioma às filhas e as levou para a Polônia algumas vezes. E homenageou seu país dando ao primeiro elemento químico que descobiu o nome de polônio.

