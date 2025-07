Solidão cresce na Alemanha, e afeta gente de todas as idades - Um em cada cinco no país se vivem sozinhos, aumento de 22% em duas décadas. Solidão impacta adolescentes, idosos e cada vez mais pessoas de meia-idade.Há três anos, Felix Wunnike percebeu que havia conquistado de vez o público jovem. Sempre que o psicólogo organizacional publica vídeos em sua conta no TikTok sobre "fazer amigos", seus seguidores reagem instantaneamente.

"Mesmo que eu apenas dissesse no vídeo 'envie o vídeo para o seu melhor amigo', o comentário com mais curtidas era sempre algo como: 'Eu não tenho amigos'. Percebi entre meus seguidores muito jovens que uma grande parte deles se sente muito solitária e diz que realmente não tem amigos. Isso me chocou pessoalmente."

De acordo com um estudo recente da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada seis pessoas no mundo sofre de solidão. Entre os adolescentes, um em cada cinco. Enquanto os adultos têm, por causa disso, mais dificuldade em encontrar ou manter um emprego, os mais jovens têm maior probabilidade de tirar notas mais baixas. Wunnike, que agora escreveu um guia intitulado Alles, was du übers Freunde finden wissen musst (Tudo o que você precisa saber sobre como fazer amigos, em tradução livre), cita dois motivos para essa tendência: