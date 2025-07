"Vivemos praticamente sem comida": Palestinos tentam sobreviver à fome em Gaza

Atualmente, uma média de 28 caminhões de ajuda humanitária entram em Gaza diariamente, de acordo com dados da ONU, o que, segundo organizações humanitárias, está muito aquém das necessidades da população.

A MedGlobal, uma ONG americana que opera centros de nutrição em Gaza, relatou que desde o início de julho "quase triplicaram os casos de crianças com desnutrição aguda".

"Não há mais reservas", disse à DW John Kahler, cofundador da MedGlobal e pediatra que trabalhou em Gaza no ano passado. "Quando você contrai um vírus de repente, tem diarreia, o que te deixa exausto porque não tem mais nenhuma reserva física."

"O terrível em Gaza é que todos sabem que os suprimentos de comida estão a apenas 10 quilômetros de distância", acrescentou.

Escassez faz aumentar saques e vítimas

O Coordenador de Atividades Governamentais nos Territórios (Cogat, em inglês), órgão militar israelense que supervisiona as passagens de fronteira, disse à DW que "950 caminhões de ajuda humanitária aguardam no lado palestino" dos pontos de passagem. O órgão afirmou que Israel não restringe a ajuda humanitária a Gaza, mas reconheceu "desafios significativos no acúmulo de caminhões no lado de Gaza".