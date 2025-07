Zelenski recua após tentar enfraquecer órgãos anticorrupção

Ele admitiu que "provavelmente deveria ter havido mais diálogo" antes da aprovação da lei. "Estou focado na questão da guerra porque, neste momento, a questão número um na Ucrânia é a guerra. O maior problema é a guerra. O principal inimigo é a Rússia."

A lei, na prática, colocou o Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia (Nabu) e o Escritório Especializado do Procurador Anticorrupção (Sapo) sob a autoridade direta do procurador-geral, que é nomeado pelo presidente. O gabinete do procurador-geral também deve assumir as investigações realizadas pelas agências ou as repassaria para outros órgãos.

O novo projeto de lei será submetido à votação no Parlamento, majoritariamente leal a Zelenski. O presidente do Legislativo ucraniano, Ruslan Stefanchuk, prometeu levar a proposta à votação na próxima sessão parlamentar. De acordo com os deputados, no entanto, o Parlamento unicameral, conhecido como Verkhovna Rada, está em recesso até meados de agosto.

Nova proposta agrada agências anticorrupção

O Nabu e o Sapo teriam participado da elaboração da nova proposta.

"O projeto de lei restaura todos os poderes processuais e garante a independência do Escritório Nacional Anticorrupção e do Escritório Especializado do Procurador Anticorrupção", escreveram as duas agências em seus canais do Telegram nesta quinta-feira, após a divulgação do texto.