A ativista russa que ajuda prisioneiros de guerra na Ucrânia

Krynina cria ponte entre familiares e prisioneiros

Na Ucrânia, a russa fundou o projeto "Our Way Out" ("Nossa Saída"), que permite que parentes de prisioneiros de guerra russos entrem em contato com eles. A iniciativa recebeu apoio da conhecida jornalista russa Viktoria Ivleva, que milita pela Ucrânia desde 2014 e se mudou para Kiev em março de 2022.

Krynina visita prisioneiros, grava conversas, entrega pacotes e possibilita ligações telefônicas. Segundo ela, as conversas em vídeo também servem como prova para os parentes de que seus familiares estão vivos e detidos, já que é difícil ser oficialmente reconhecido como prisioneiro de guerra na Rússia.

Isso porque muitos soldados capturados são oficialmente declarados como desaparecidos, mortos ou desertores. Outros ainda aparecem como soldados ativos, mesmo sem poderem ser contatados. A ativista diz que até os escritórios de alistamento russos agora recomendam discretamente que parentes entrem em contato com o seu projeto.

O canal do "Nossa Saída" no YouTube tem mais de 100 mil inscritos e reúne centenas de entrevistas com prisioneiros, que falam sobre suas vidas antes da guerra, por que entraram para o exército russo e como foram capturados.

Também há conversas sobre soldados russos que, após serem libertados em trocas de prisioneiros, foram enviados novamente para lutar na Ucrânia. Krynina aconselha essas famílias a buscar jornalistas e advogados. "Se um prisioneiro de guerra não luta pelos seus direitos, não exige nada, o Estado simplesmente o manda de volta para a guerra", explica.