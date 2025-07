A batalha no Paraná em que brasileiros lutaram contra os ingleses para defender a escravidão - Disparos de fortaleza no litoral paranaense contra embarcação inglesa há 175 anos já foram celebrados como orgulho. Revisto, episódio mostra como manutenção da escravidão no Brasil se confundia com "defesa da soberania"Os turistas que visitam a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, na Ilha do Mel, no litoral do Paraná, logo se deparam com uma placa instalada na entrada do antigo complexo militar.

Nela, consta uma mensagem em tom celebratório: "A 1° de julho de 1850, nesta fortaleza da Barra de Paranaguá, bravos filhos da cidade auxiliados por aderentes dedicados salvaguardaram a honra do Brasil resistindo à passagem do crusador Cormorant com as três presas feitas no porto".

A placa foi instalada em 1950, no centenário do episódio que ficou conhecido como Incidente de Paranaguá ou Batalha do Cormorant.