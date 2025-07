Povoado norueguês é esperança de terras raras para Europa

Ulefoss é uma das comunidades industriais mais antigas da Europa, com uma história de mineração de ferro que remonta ao século 17. A última mina fechou na década de 1960, quando operações menores na Noruega perderam terreno para as forças da globalização e do comércio internacional.

"Muitas pessoas que cresceram em Ulefoss acham que um dia haveria novas atividades de mineração nessa área", diz Simonsen. "Só não sabemos quando."

Mas se o projeto da REN prosseguir conforme o planejado, esse dia pode não estar muito distante e se tornar o capítulo mais significativo da atividade de mineração da comunidade. A empresa afirma ter identificado 9 milhões de toneladas de óxidos de terras raras, o que coloca o depósito em uma escala semelhante às maiores minas ativas do mundo na China e nos Estados Unidos.

A empresa espera iniciar as operações em larga escala em 2030, mas só poderá extrair esses elementos de terras raras se conseguir fazê-lo sem afetar ou deslocar o vilarejo que fica acima do depósito.

Para isso, a REN planeja criar o que chama de "mina invisível". Começando a cerca de 4 quilômetros do centro da cidade, a REN cavará um túnel diagonal longo e estreito diretamente no coração do depósito de Fen. Usando perfuratrizes automatizadas, a REN então escavará seções gigantes de 300 metros por 50 metros do depósito.

Esse material será despejado em um britador diretamente abaixo do ponto de escavação. Uma vez pulverizado, ele será enviado de volta à superfície em correias transportadoras, para ser separado no local de processamento, que será construído próximo à entrada do túnel.