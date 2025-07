Reino Unido propõe retirada de crianças doentes de Gaza

"O primeiro-ministro explicou como o Reino Unido também vai avançar com planos para trabalhar com parceiros como a Jordânia para lançar ajuda aérea e evacuar crianças que precisam de assistência médica", diz o texto sobre o diálogo com o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler federal alemão Friedrich Merz.

O gabinete de Merz disse que houve "amplo consenso" durante a chamada. "Estaremos coordenando muito de perto nos próximos dias para dar os próximos passos", disse.

Ajuda aérea é "cortina de fumaça", diz ONU

Para o chefe da agência da ONU para refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, os lançamentos aéreos são "uma distração e uma cortina de fumaça". Segundo ele, o método é incapaz de reverter a fome em Gaza.

"Uma fome provocada pelo homem só pode ser resolvida com vontade política. É preciso acabar com o cerco, abrir as passagens e garantir movimento seguro e acesso digno às pessoas necessitadas", afirmou Lazzarini.

Ele reforçou que os lançamentos aéreos são perigosos. "Eles são caros, ineficientes e podem até matar civis famintos", alertou.