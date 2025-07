"Simpsons" previram o flagra da câmera do beijo do Coldplay?

Cena foi digitalmente manipulada

"Os Simpsons realmente previram o incidente do show do Coldplay em um episódio de 2003??", diz uma postagem no X que inclui uma imagem da "câmera do beijo" real ao lado de outra, que supostamente mostraria cena similar nos Simpsons. No desenho, os personagens que aparecem abraçados chegam a ser parecidos com os Byron e Cabot.

A cena, contudo, é falsa. A maioria das versões do boato afirma que a previsão teria ocorrido na 26ª temporada, episódio 10, The Man Who Came to Be Dinner (Um Banquete Indigesto, na versão em português), exibido originalmente em 4 de janeiro de 2015.

Na história, a família Simpson é abduzida por alienígenas durante uma visita a um parque de diversões. Embora esteja disponível em plataformas de streaming e no YouTube, não existe nenhuma cena semelhante ao suposto flagrante.

Outro episódio, Marge and Homer Turn a Couple Play (Conselheiros Marge e Homer), o 22° da 17ª temporada, inclui uma câmera do beijo, mas ela acontece em um jogo de beisebol, e os personagens que aparecem em um momento íntimo são os protagonistas Marge e Homer. Essa cena pode ser vista aqui.

Portanto, a suposta previsão que circula online foi digitalmente manipulada. O DW Fact Check testou a imagem em diversas plataformas de detecção de conteúdo produzido por inteligência artificial, incluindo a AIorNot, que classificou como "provavelmente gerada por IA". Já a Hive Moderation deu uma estimativa de 99,9% de chance de conter conteúdo que tenha sido feito com uma ferramenta do tipo.